Дмитрий Тарасов заявил, что хочет еще одного ребенка от Анастасии Костенко. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Семья Тарасовых».

Супруги выложили влог, посвященный 30-летию Анастасии Костенко. Дмитрий Тарасов подготовил для жены сюрприз, сняв большой зал и пригласив на праздник гостей. Присутствовали на мероприятии и звездные друзья семьи: Отар Кушанашвили и рэпер T-Killah.

В видео бывший футболист признался, что пятерых детей ему недостаточно — он мечтает о шестом ребенке.

«Для меня семья — это счастье, дети — это счастье, у меня их уже пятеро. Многие спрашивают, как же я все успеваю, но люди же такие существа, они ко всему привыкают. Если честно, я еще бы дочку хотел», — рассказал он.

При этом, еще в марте 2024 года Тарасов жаловался, что остался без работы. Тогда муж Костенко рассказывал, что живет на оставшиеся сбережения.

Ранее мы писали о том, что жена Дмитрия Тарасова откровенно заговорила о его изменах.