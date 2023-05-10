«Сыночек»: Кристина Орбакайте сделала заявление о пропавшем наследнике Дени

Певица Кристина Орбакайте публично обратилась к своему младшему сыну Дени, который, по слухам, давно не живет в России. Исполнительница не стала говорить, где находится наследник, но посвятила ему пару слов.

Поклонники с интересом наблюдают за семьей Аллы Пугачевой. Многие были удивлены, когда Примадонна прилетела на похороны друга и модельера Валентина Юдашкина. Но Кристины на проводах не было. За несколько дней до этого Орбакайте посетила нашумевший в Штатах бал Met Gala.

Напомним, что дочь Примадонны уже не живет в России, а в мае планировала провести гастрольный тур по Европе. СМИ писали, что шоу пришлось отложить, так как организатор якобы не предоставил ее команде нужные условия для выступлений.

Пока Орбакайте сидит «без работы», но не теряет времени зря. Она проводит отпуск с мужем и дочерью Клавдией. Поклонники отмечают, что девочка уже стала забывать русский язык. Старший сын Кристины, Никита Пресняков тоже переехал в Америку, где живет с осени. О младшем сыне Дени до сих пор ничего не известно.

Наследник знаменитости, которого она родила от бизнесмена Руслана Байсарова, перестал выходить на связь с поклонниками с осени прошлого года. До этого он активно вел соцсети и даже развивал бизнес по организации вечеринок в России, но потом бросил все и замолчал. В СМИ нет даже фото молодого человека, на вечеринки он тоже не ходит. Некоторые предполагают, что он уехал в Америку, как и Никита.

Кристина Орбакайте впервые за долгое время обратилась к Дени через соцсети. Она посвятила ему пост в честь 25-летия. Звездная мама поздравила именинника, но не стала говорить, где он находится. Она не показала его, а поделилась архивным снимком, на котором Дени еще маленький.

«С днем рождения, сыночек!» – цитирует артистку портал «7Дней.ru».

Ранее мы писали о том, как Кристина Орбакайте рассказала о напряженных отношениях с сыновьями.