Сына Вячеслава Зайцева госпитализировали из-за онкологического заболевания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Егора Зайцева госпитализировали из-за обострения онкологического заболевания. Сообщается, что у сына модельера прогрессирует тяжелая анемия — это состояние, которое характеризуется пониженным числом эритроцитов или уровнем концентрации гемоглобина в них.

Уточняется, что Зайцеву-младшему потребовалось переливание крови. Состояние наследника ухудшается образованием в толстом отделе кишечника и сбоями в работе легких и печени.

Это вторая госпитализация Егора Зайцева за последние несколько месяцев. В феврале его увезли в больницу с коронавирусом, однако помимо этого, врачи диагностировали у мужчины железодефицитную анемию тяжелой степени и проблемы с внутренними органами.

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