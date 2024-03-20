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Опубликовано 20 марта 2024, 10:25
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Сына Вячеслава Зайцева госпитализировали из-за онкологического заболевания

Сына Вячеслава Зайцева госпитализировали из-за онкологического заболевания

© Lomohov Anatoly/East News

Сына Вячеслава Зайцева госпитализировали из-за онкологического заболевания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Егора Зайцева госпитализировали из-за обострения онкологического заболевания. Сообщается, что у сына модельера прогрессирует тяжелая анемия — это состояние, которое характеризуется пониженным числом эритроцитов или уровнем концентрации гемоглобина в них.

Уточняется, что Зайцеву-младшему потребовалось переливание крови. Состояние наследника ухудшается образованием в толстом отделе кишечника и сбоями в работе легких и печени.

Это вторая госпитализация Егора Зайцева за последние несколько месяцев. В феврале его увезли в больницу с коронавирусом, однако помимо этого, врачи диагностировали у мужчины железодефицитную анемию тяжелой степени и проблемы с внутренними органами.

Ранее мы писали о том, что актер из «Звездных войн» Джейк Ллойд госпитализирован в психиатрическую клинику.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Егор Зайцев
госпитализация
онкология