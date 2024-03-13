Актер из «Звездных войн» госпитализирован в психиатрическую клинику

Американский актер Джейк Ллойд, который в 1999 году исполнил роль юного Энакина Скайуокера в фильме «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», госпитализирован в психиатрическую клинику с нервным срывом. Об этом пишет Scripps News со ссылкой на мать артиста.

Как рассказала мать Ллойда, признаки ментального расстройства у актера проявились в подростковом возрасте. Так, в старшей школе артист заявлял, что видит другие реальности и не знает, в какой из них находится. Лекарства от биполярного расстройства, которые прописал врач, не помогали, а состояние взрослеющего Джейка постоянно ухудшалось. В итоге психиатры диагностировали у звезды «Звездных войн» параноидную шизофрению.

«Когда врачи, наконец, сказали ему, это повергло его в еще большую депрессию. Он думал, что ему не нужно принимать лекарства, потому что он не болен», — поделилась родственница актера.

В марте минувшего года Ллойд устроил автокатастрофу, перевернув свою машину посреди шоссе, и на полтора года был помещен в психиатрическую больницу с нервным срывом.

«Сейчас ему лучше, чем я ожидала. Он чуть больше идет на контакт. И ему нравятся все новые проекты «Звездных войн», — подытожила женщина.

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