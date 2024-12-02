Сына Тины Канделаки заметили в роли ведущего на съемках «Спокойной ночи, малыши!»

Сын главы телеканала ТНТ Тины Канделаки решил попробовать себя в роли ведущего детской программы «Спокойной ночи, малыши!», которая выходит на канале «Карусель».

Как пишет StarHit, Лео Канделаки заметили в студии легендарного детского шоу рядом с Хрюшей и Филей.

На опубликованных кадрах видно, что в студии идет работа над съемками новых выпусков. Лео Канделаки активно общался с персонажами и чувствовал себя в кадре уверенно.

При этом пока нет официальной информации о том, что Лео Канделаки стал новым ведущим программы.

Напомним, 23-летний Лео Канделаки прославился после участия в новой «Фабрике звезд», однако он со скандалом покинул проект в первом же выпуске. Кроме того, наследник знаменитого медиаменеджера пытается развиваться еще и как актер.

Ранее сообщалось, что Лео заметили на съемках шоу «Утро на ТНТ». На опубликованном видео молодой человек с листом бумаги в руках усердно репетировал текст. После этого он проследовал в кадр и сел на диван ведущего.