Сына Тины Канделаки заметили в роли ведущего на репетиции популярного шоу

В шоу «Утро на ТНТ» может появиться новый ведущий. Ежедневно программу по очереди ведут Анатолий Цой и Анна Хилькевич, однако в студии также был замечен сын главы телеканала Тины Канделаки.

«Кажется, в шоу «Утро. ТНТ» новый ведущий. На репетиции программы был замечен Лео Канделаки», - сообщает Telegram-канал StarHit.

На опубликованном видео, молодой человек с листом бумаги в руках усердно репетировал текст. После этого он проследовал в кадр и сел на диван ведущего.

23-летний Лео Канделаки прославился после участия в новой «Фабрике звезд», однако он со скандалом покинул проект в первом же выпуске. Кроме того, наследник знаменитого медиаменеджера пытается развиваться еще и как актер.

Ранее Лео Канделаки признался, что был не лучшим вокалистом на «Новой Фабрике звезд». Он отметил, что изначально его главной целью было выступить на телевидении и спеть авторскую песню, но по качеству уступил другим участникам проекта.