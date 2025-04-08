Сына режиссера Михалкова назначили генпродюсером киностудии 1−2-3 Production

Сын режиссера Никиты Михалкова Артем Михалков стал генпродюсером российской киностудии 1−2-3 Production, которая до 2022 года активно сотрудничала с Netflix. Об этом сайту «Страсти» рассказал представитель «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение».

Основной задачей постановщика, снявшего также в качестве продюсера две картины — «Ставка на любовь» и «Мистер Нокаут», — станет развитие направления полнометражных фильмов. В сфере деятельности Михалкова-младшего будут, в частности, поиск и разработка новых идей, утверждение сценариев, работа с шоураннерами и контроль за художественной составляющей проектов.

Помимо этого, одной из его ключевых задач будет развитие партнерских отношений как на международном уровне, так и внутри компании.

В настоящее время 1−2-3 Production в основном известна благодаря своим сериалам. Кроме «Эпидемии», компания выпустила триллер «Игра на выживание» и сериал «Перевал Дятлова».

Ранее сын Никиты Михалкова рассказал о маленьких детях и внуке.