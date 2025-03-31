«Пока не понимаю, как это»: сын Никиты Михалкова рассказал о маленьких детях и внуке

Сын режиссера Никиты Михалкова Артем рассказал о роли молодого дедушки. Сценарист и продюсер также признался, что его воспитывали в строгости.

Подробностями Артем Михалков поделился на премьере фильма «Батя 2» в кинотеатре «Октябрь». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

«Меня воспитывали в строгости, но справедливо. Я стараюсь воспитывать традиционно», - сообщил 49-летний Михалков.

Также он рассказал, что одновременно является дедушкой и отцом маленьких детей. Это «комбо» Артему интересно изучать. При этом он до сих пор не верит, что стал дедом.

«Я пока молодой дедушка. Я пока не понимаю, как это. Это невероятное чувство, когда ты видишь внука, которого зовут Михаил... У меня маленькие дети. Я молодой дед. У меня есть внук. Это интересное комбо я сейчас изучаю», - поделился Михалков.

Он отметил: «Миша похож и на отца, и на маму, и где-то на меня».

На вопрос, какой Никита Михалков прадед, Артем говорит, что «у него это так часто происходит».

«Он не первый раз прадед, прадед много раз. С большой ответственностью. Каждый правнук – новое поколение», - добавил киноактер.