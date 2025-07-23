Сына Надежды Кадышевой заподозрили в новом романе: что известно о предполагаемой возлюбленной Григория

В Сети обсуждают новую предполагаемую возлюбленную сына певицы Надежды Кадышевой Григория. Ею может быть артистка Martina. Однако информацию пока никто не подтверждал.

Слухи о том, что, несмотря на скандалы с бывшими, Григорий наладил личную жизнь, появились после нового совместного фото мужчины с блондинкой, которой оказалась пока малоизвестная певица Martina. В соцсетях у нее мало подписчиков, но при этом она уже дает интервью СМИ о своем творчестве.

О романах Martina ничего неизвестно. Она предпочитает не афишировать свои отношения. То же можно сказать и о Григории. После разгоревшегося скандала он не давал никаких комментариев и отказывался от общения с прессой на светских мероприятиях.

Напомним, что все началось с интервью бывшей жены мужчины, в котором она призналась – Григорий бросил ее во время беременности в другой стране без денег. После, по ее словам, он начал требовать у нее миллион рублей. Когда об этом написали СМИ, стали «всплывать» и другие истории, связанные с долгами сына Кадышевой. Тем не менее, он продолжал давать концерты вместе с матерью и игнорировать признания экс-возлюбленных.

Ранее экс-невестка Надежды Кадышевой заявила, что Григорий хочет деньги за отказ от родительских прав.