«Хочет получить деньги»: за какую сумму сын Кадышевой готов отказаться от ребенка

Бывшая невестка певицы Надежды Кадышевой рассказала о том, почему хочет лишить ее сына родительских прав. Габриэлла Мерман в разговоре с Клео.ру призналась, что Григорий Костюк требует за это деньги.

Женщина не так давно решила рассказать о семейной жизни с сыном артистки. Поклонники были удивлены, каким жадным Григория описала экс-супруга.

«Я просто хотела донести до людей эту информацию, чтобы перестало страдать еще больше людей, вот и все», – объяснила свой поступок женщина.

Габриэлла призналась, что не стала бы выходить замуж за такого человека, но благодарна ему за ребенка. По ее словам, Григорий не горит желанием видеться с сыном, но делал это для суда. На день рождения он подарил наследнику книжку-раскраску и открытку, которую прислал по почте.

Напомним, что у Григория есть еще один сын, которого ему родила экс-супруга Анжелика Бирюкова. Она лишила мужчину родительских прав. Журналисты поинтересовались, почему Габриэлла тоже решилась на подобный шаг.

«Просто не хочу, чтобы он портил психику ребенку и чтобы он вымогал из нас деньги. Его адвокат сказал нам, что Григорий хочет получить деньги за отказ от родительских прав», – заявила женщина.

Она добавила, что 10 млн рублей для него – мало, а дать 100 млн рублей она не готова.

«Какая-то промежуточная сумма его бы устроила. Так же Григорий делал всяческие запреты ребенку (очевидно, речь про возможность выезда. – Прим. ред.)» – добавила она.

Ранее мы писали о том, что задолжавшего почти 10 млн рублей экс-возлюбленной сына Кадышевой вызвали на допрос.