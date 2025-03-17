Сына музыканта Андрея Макаревича* заметили в кинотеатре в Москве

Сына лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича* (признан в РФ иноагентом) Ивана заметили в московском кинотеатре. Оь этом пишет mk.ru.

В ноябре 2022 года Андрей Макаревич* был признан иностранным агентом. Артист покинул Россию и вместе с женой Эйнат Кляйн перебрался в Израиль. В сентябре 2023 года исполнитель избавился от статуса индивидуального предпринимателя, который использовал для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет. Имущества в России у него больше нет. При этом в стране по-прежнему остается 37-летний наследник звезды.

На днях Ивана заметили в кинотеатре в центре Москвы. Артист посетил показ мультфильма культового режиссера анимэ Хаяо Миядзаки. Далеко не все сразу узнали в мужчине сына певца, поскольку он постарался максимально скрыться под капюшоном своей толстовки. На лице одетого во все черное актера были очки, помимо этого, у Макаревича-младшего появились усы над верхней губой.

Вел себя наследник музыканта вполне тактично, даже пообщался с работниками СМИ, однако звездного отца не обсуждал. Иван признался, что живет в Москве и вполне себе доволен жизнью. Он добавил, что поводом для появления в кинотеатре стала любовь к жанру аниме: мультфильм показывали на большом экране.

Ранее Андрей Макаревич* рассказал, что помогал восстановить больницу на Украине.

*признан в РФ иноагентом