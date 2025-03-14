Андрей Макаревич* признался, что помогал восстановить больницу на Украине

Уехавший из России в Израиль лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) неоднократно критически высказывался в адрес бывших соотечественников. На этот раз музыкант дал новое интервью, в котором признался помощи Украине.

Артист рассказал, что постоянно помогает израильской армии, так как она охраняет его семью. Не забыл Макаревич* упомянуть и о поддержке украинцев.

«Я не хочу хвастаться, это очень некрасиво, когда человек рассказывает о том, сколько, как, чего он передал. Я помогал мирным гражданам, я помогал разным организациям восстановить больницу», — приводит слова рок-исполнителя Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Певец отметил, что на его средства на Украине построили жилье людям, чьи дома были разрушены в результате бомбардировки.

Артист вместе с женой уехал из России в 2022 году из-за несогласия с политикой властей страны. В том же году его внесли в список иноагентов.

Недавно Андрей Макаревич* заявил, что планирует возродить программу «Смак», которую он долгое время вел вместе с Иваном Ургантом.

*(признан иноагентом на территории РФ)