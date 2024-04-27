Сына Михаила Круга номинировали на вылет в проекте «Новая Фабрика звезд». Об этом сообщает пресс-служба ТНТ.

В очередном отчетном концерте проекта «Новая Фабрика звезд» члены жюри остались недовольны выступлением сына Михаила Круга — Александра.

Сергей Жуков, который является наставником начинающего певца, сравнил его выступление с предыдущим, когда он вместе с Сосо Павлиашвили спел песню «Небо на ладони».

«Если с Сосо было все классно, то теперь нужно сделать что-то как у Сосо, но самому», — заявил он.

Сообщается, что судьба Александра Круга станет известна уже в это воскресенье, 28 апреля.

Напомним, проект «Новая Фабрика звезд» стартовал в марте 2024 года. В шоу приняли участие не только обычные певцы, но и наследники знаменитостей. Так, в проект попали сын Тины Канделаки, родственница Гарика Мартиросяна, сын Сергея Филина и сын Александра Круга.

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