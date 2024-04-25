Дима Билан спровоцировал слухи о романе с победительницей «Новой Фабрики звезд»

Певец Дима Билан спровоцировал слухи о романтических отношениях с победительницей проекта «Новая Фабрика звезд» Гузель Хасановой. В ходе гала-ужина «Премии МУЗ-ТВ 2024» артист попросил девушку подняться на сцену, обратившись к ней словами «любовь моя».

Гузель при этом не растерялась, подошла к Билану и нежно обняла, сообщает The Voice.

При этом еще в 2019 году Хасанова публиковала совместны снимок с исполнителем хита «Ночной хулиган», на котором целовала его в шею. Кроме того, в соцсетях она неоднократно признавалась в любви певцу.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 42-летний Билан состоит в близких отношениях со своей помощницей Аленой Усачевой, которая якобы беременна. Позже артист опроверг слухи и заявил, что не будет скрывать от поклонников такие разительные перемены в жизни.