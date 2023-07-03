Сына Иосифа Кобзона обязали выплатить многомиллионный долг за отопление в его ресторане

Сына Иосифа Кобзона обязали выплатить многомиллионный долг за отопление его ресторане. Об этом сообщает портал «Дни.ру».

Ни для кого не секрет, что наследник артиста имеет ресторан в центре Москвы. В 2015 году между заведением и МОЭК был подписан договор о подключении к системе теплоснабжения. Как оказалось, спустя годы у сына Кобзона накопился долг. По данным источника, наследник артиста задолжал МОЭК 5 миллионов рублей.

Наследник певца отказался решать вопрос мирным путем, вот почему компания обратилась в суд с целью расторжения договора и получения положенной по закону суммы. В суде сторонам удалось прийти к соглашению, в результате которого сын Кобзона должен погасить долг до 1 января 2024 года.

К слову, на данный момент наследник певца никак не комментировал подобную ситуацию.

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