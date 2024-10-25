Сына Дубцовой и Тоню Худякову приняли за жениха и невесту на балу в Гарварде

Сын певицы Ирины Дубцовой Артем Черницын продолжает красиво ухаживать за своей возлюбленной Тоней Худяковой. Недавно он пригласил ее на бал в Гарварде, и на самом мероприятии они выглядели как жених и невеста.

В Сети появились фото молодых людей, которые они сделали на вечеринке. Праздник homecoming является традиционных в США и проходит каждый год в учебных заведениях по случаю финальной игры сезона. На торжество Артем позвал избранницу оригинально. Он забил багажник автомобиля 1500 розами.

«Когда русский размах встречается с американской традицией». – делилась Худякова со своими поклонниками.

Для бала влюбленные выбрали парные образы. На Тоне было золотистое короткое платье, а на Артеме – черный костюм и галстук в тон наряду девушки. На всех фото они обнимались, целовались и выглядели счастливыми, из-за чего поклонники назвали их женихом и невестой. Пользователи отметили, что, если бы не знали формат праздника, то подумали бы на торжество по случаю свадьбы.

Напомним, что в Гарварде учится Худякова. Черницын же рассказывал о своем поступлении в МГИМО. Однако сейчас он много времени проводит в США, так что не исключено, что молодой человек решил поменять университет.

Ранее Ирина Дубцова заявила, что будет хорошей свекровью для жены сына.