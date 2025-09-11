Сына Бари Алибасова разозлили новости о тяжелом состоянии отца. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Несколько дней назад в Сети распространилась новость об экстренном обращении Бари Алибасова к медикам. Якобы, у артиста поднялось давление до предельных показателей. Из-за этого у него сильно болела голова.

Сын артиста Бари Алибасов-младший заявил, что с его отцом все хорошо.

«Сказывается все-таки пережитый им инсульт, некоторые хронические недуги, бывают проблемы с памятью. Но сейчас папе гораздо лучше, с ним его любимая супруга Елена. Мы постоянно на связи, и я просил, чтобы она сразу же сообщала, если будут ухудшения», — рассказал он.

При этом Алибасов-младший отметил, что его раздражают слухи о якобы тяжелом состоянии отца. А вот сам основатель группы «На-на» реагирует на новости спокойно.

«Папа, конечно, на это уже давно спокойно реагирует. Он каждый раз спрашивает, какую новую болячку журналисты ему придумали или от чего он умер на этот раз», — заявил он.

