Сын звезды «Комбинации» Уколовой попал в больницу с сотрясением: что произошло

Трехлетний сын 31-летней Анастасии Уколовой Егор серьезно травмировался. Ребенок получил сотрясение мозга после падения со стула. Подробностями инцидента актриса поделилась в социальных сетях.

Звезда «Комбинации» рассказала, что жарила блинчики, и Егор захотел ей помочь. Мальчик встал на стул около плиты, не удержался на нем и упал. Травма оказалась серьезной — у ребенка выявили в больнице сотрясение мозга.

«До падения со стула, сотрясения мозга и больницы — 5 минут. Вот так пожарили блинчики вчера», — поделилась с подписчиками знаменитость.

Уколова была дважды в браке. С первым супругом, кинооператором Антоном Зенковичем, она развелась в 2019 году. В 2022 году Анастасия вышла замуж за бывшего одноклассника Юрия Горового, с которым состояла в отношениях еще в школьные годы. От него актриса родила сына Егора. Пара расторгла союз в мае 2025 года.

