Танцевала с Кологривым и пела про бывшего: как Уколова отпраздновала 31-летие

Актриса Анастасия Уколова отметила свой 31-й день рождения яркой вечеринкой, которая состоялась в начале июня — несмотря на то, что сама дата пришлась на 22 мая. В этом году, как и в предыдущие два, звезда встретила праздник на съемочной площадке. Она станцевала с коллегой Никитой Кологривым и спела про бывшего с певицей Люсей Чеботиной. Подробности сообщает Woman.ru.

Сейчас актриса занята в проекте, но близкие сделали все, чтобы день рождения прошел тепло.

«Весь день мои друзья присылали цветы в вагончик. В обед я устроила сладкий стол для съемочной группы — и мы даже успели немного повеселиться», – поделилась она.

После съемок она отпраздновала день рождения в кругу семьи и сына Гоши, но решила не отказываться от вечеринки с друзьями. На праздник собрались коллеги по сериалу «Комбинация»: Никита Кологривый, Владимир Канухин, Ангелина Стречина, Валентина Рубцова, Андрей Гайдулян, Дарья Руденок, Тимур Родригез и Катя Кабак.

Именинница подготовила два наряда: у нее была розовая мини-юбка с шлейфом и белый корсет — для легкого летнего образа, а также белая юбка-баллон и черный корсет — для вечерних танцев.

Гости веселились, пели и танцевали. Запоминающимся моментом стало исполнение песни «За бывшего» вместе с Люсей Чеботиной. Для Уколовой эта композиция сейчас особенно актуальна — в мае официально завершился ее бракоразводный процесс, который начался еще в декабре 2024 года.

Не обошлось и без хитов из «Комбинации». Анастасия, сыгравшая Алену Апину в сериале, и Никита Кологривый, в роли продюсера Александра Шишинина, снова пустились в пляс под знакомые мелодии.

Ранее мы писали о том, что актриса Анастасия Уколова получила документы о разводе в свой день рождения.