Сын Жириновского рассказал о звонке и просьбе вышедшего из комы отца

Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский в феврале 2022 года позвонил своему сыну Олегу и попросил еды, а также дал распоряжения относительно недвижимости. Об этом в интервью YouTube-каналу «Осторожно, Собчак» рассказал сам Олег Эйдельштейн, которого суд Москвы признал сыном Жириновского.

Как признался Эйдельштейн, Жириновский попросил принести ему кролика, говяжий язык и квашеную капусту. Вдобавок сын политика отметил, что во время телефонного разговора отец попросил его приобрести квартиру в Дубае.

«Олег, служебка где? У тебя? (...) Карточка моя где, у тебя? (...) Как только выйду — квартиру в Дубае [покупай]», — вспомнил разговор с отцом мужчина.

Наследник лидера партии ЛДПР уточнил, что исполнил его требование. Он добавил, что квартира расположена в районе Марина и ее площадь не такая большая, как хотелось бы сыну политика.

Ранее мы писали, что сын Владимира Жириновского получил в наследство от отца 3 млрд рублей.