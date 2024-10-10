«Сын захотел жить со мной»: Прилучный объяснил суды с Муцениеце и рассказал, заберет ли дочь

Актер Павел Прилучный рассказал, почему обратился в суд с требованием об определении места жительства сына Тимофея. В интервью «7Дней.ru» звезда прокомментировал ситуацию, связанную с проживанием детей от экс-жены Агаты Муцениеце.

Прилучный признался, что и раньше Тимофей много времени проводил с ним – они вместе ездили на съемки, ходили в театр, занимались спортом. Артист убежден, что это из-за общих «мужских интересов».

«Тимофей и раньше много времени проводил у меня, фактически жил со мной и не только в выходные. Более года назад сын захотел жить со мной и когда он озвучил свое желание, мы начали обсуждать это с его мамой», – рассказал Павел.

Знаменитость подчеркнул, что тогда бывшая супруга согласилась, но ответила отказом на юридическое оформление переезда сына к отцу. Все изменилось после того, как женщина обратилась в суд по вопросу алиментов, изменила свое решение и, по словам Прилучного, ничего не объяснила ребенку.

«После подачи иска по алиментам она начала активно препятствовать желанию Тимофея жить со мной, как фактически, так и юридически. Договориться у нас не получилось. Я был бы счастлив оставить с собой и Мию, но она, напротив, хочет жить с мамой, это сугубо ее желание, которое я уважаю и не пытаюсь как-то на него повлиять», – поделился актер.

Ранее мы писали о том, что Агата Муцениеце пожалела о судах с Павлом Прилучным.