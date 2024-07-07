Сын Юрия Шатунова Денис окончил школу в Германии. Об этом стало известно из соцсетей.

Вдова Юрия Шатунова Светлана Шатунова выложила на своей страничке фотографию сына Дениса, который родился за год до брака с музыкантом — в 2006 году.

Подросток давно живет вместе с матерью и сестрой Эстеллой в Германии. Светлана поздравила мальчика с окончанием школы.

«Сегодня я — самая счастливая мама! Я невероятно горжусь тобой, ты это сделал! Пусть ты будешь со мной, а я всегда буду рада тебя поддержать! Я уверена, что когда-нибудь появлюсь в твоем самолете в качестве гостя», — подписала снимки она.

Отметим, что поздравление женщина написала на немецком языке.

Последний раз дети Юрия Шатунова и его вдова приезжали в Россию в конце 2023 года на съемки шоу Андрея Малахова «Песни от всей души».

Ранее мы писали о том, что Юрий Шатунов наносил себе травмы из-за разбирательств с Андреем Разиным.