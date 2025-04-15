Сын Юрия Никулина обратился к врачам из-за отравления и инфекции с сильными болями. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, 68-летний Максим Никулин ночью вызвал скорую помощь домой из-за резких болей в животе и обезвоживания. Предварительно, причиной плохого самочувствия стали сильное отравление и занесенная инфекция. Никулину назначили лечение и дополнительное обследование.

Максим Никулин — сын актера Юрия Никулина. Он 27 лет занимает должность генерального директора и художественного руководителя Московского цирка на Цветном бульваре.

На данный момент представители Никулина не комментировали новость о плохом самочувствии.

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