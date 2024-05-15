Сын Юрия Куклачева оценил шансы скорого возвращения артиста на сцену

Сын народного артиста РСФСР, клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева Дмитрий отреагировал на намерения отца в ближайшее время вернуться на сцену. Его слова приводит издание Regions.

Как признался Дмитрий, звездный родитель принял решение импульсивно, в настоящий момент ему следует восстановиться после выписки из больницы.

«Так как он боец, то уже рвется выступать и говорит о возвращении на большую сцену. Но в реальности он пока проходит реабилитацию, и сказать что-то конкретное про его дальнейший творческий путь мы сможем только ближе к началу июля», — поделился Куклачев-младший.

Наследник дрессировщика также призвал поклонников отца набраться терпения и подождать возвращения знаменитости.

Напомним, Юрий Куклачев на своем юбилейном концерте 12 апреля перенес обширный инфаркт. Изначально клоун планировал выписаться из медучреждения к Пасхе, однако врачи оставили его под наблюдением.

Позднее мы писали, что после операции на сердце у Юрия Куклачева появились проблемы с дыханием.