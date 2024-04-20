После перенесенного инфаркта Юрий Куклачев не может дышать самостоятельно

После перенесенной операции на сердце у 75-летнего Юрия Куклачева появились проблемы с дыханием. Сейчас артист цирка вынужден использовать кислородную маску. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Два дня назад Юрия Куклачева перевели в обычную палату. Артист старается передвигаться без посторонней помощи и даже моет за собой посуду. Однако, по словам его сына, он все еще с трудом дышит и не отходит надолго от кислородной маски.

При этом состояние артиста постепенно улучшается. К тому же настроен Куклачев весьма оптимистично.

Отмечается, что Юрий Дмитриевич проведет в медучреждении еще минимум 10 дней, однако, как передает сын знаменитости, врачи планируют продлить его пребывание в больнице.

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