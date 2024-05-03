Сын Юрия Куклачева назвал дату выписки дрессировщики после разговора с врачом

Госпитализированный 12 апреля артист Юрий Куклачев может быть выписан из больницы 13 или 14 мая. Соответствующие даты назвал сын дрессировщика Дмитрий после разговора с лечащим врачом.

Подробности приводит издание «Абзац».

«Сейчас идёт разговор о том, что 13 или 14 мая Юрия Дмитриевича выпишут», - сказал изданию Дмитрий Куклачев.

Он был у отца 2 мая. По словам родственника, Куклачев «достаточно бодр», с сыном он прогулялся по коридорам.

После встречи с отцом мужчина поговорил с лечащим врачом. Специалист заверил, что «динамика выздоровления положительная».

Напомним, Куклачева увезли в больницу из «Вегас Сити Холла», где проходило его выступление, приуроченное к 75-летнему юбилею. Ему провели трехчасовую операцию, у артиста случился обширный инфаркт. Только на днях он стал сам ходить в душ.