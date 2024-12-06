Сын Яны Рудковской работает без выходных ради покупки машины

Продюсер Яна Рудковская рассказала о заработке своего 11-летнего сына Александра от Евгения Плющенко. Звезда призналась, что мальчик работает без выходных ради покупки машины мечты. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Знаменитость пришла в столичный ресторан на мероприятие вместе со своим младшим ребенком Арсением. Журналисты поинтересовались, а где же Гном Гномыч. Кто-то подумал, что он заболел, а кто-то – что он отдыхает дома. Как оказалось, Александр активно работает. Только за новогодние праздники он выступит 34 раза в ледовых шоу в образе Щелкунчика.

По словам Рудковской, наследник работает без выходных ради своей мечты. Саша очень хочет на 18-летие купить внедорожник Mercedes-Benz. При этом у него все получается, так как он зарабатывает больше, чем некоторые именитые спортсмены.

Именно поэтому Яна ходит на мероприятия с младшим сыном, который пока не загружен работой.

«Эстафетная палочка походов по праздникам передана Арсению в свободное от его учебы и тренировок время», – поделилась звезда.

Напомним, что многие критикуют Рудковскую из-за слишком большой загруженности детей. Психологи говорят, что нельзя лишать наследников счастливого и беззаботного детства. Но родители убеждены, что ребят надо приучать к труду с ранних лет.

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