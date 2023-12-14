Сын Яны Поплавской рассказал, что мать не помогала ему с протекцией. Об этом он заявил в шоу «Так сказать».

Клим Поплавский признался, что многие до сих пор считают, будто его мать Яна Поплавская помогла ему устроиться в жизни. Однако на самом деле это не так, рассказал сын актрисы. Сейчас Клим бросил свою столичную жизнь и отправился в зону конфликта. На это он пошел сам.

«Позерства никакого не было. Очень сложно сделать так, чтобы для кого-то это не выглядело так… Потому как у моей семьи есть определенный бэкграунд. Я "сын Красной шапочки" — это на моей могиле напишут», — рассказал Поплавский.

Сын актрисы также поделился, что никто из родных не стал отговаривать его от решения круто поменять жизнь.

«Даже не могу представить, как мама отговорила бы меня. Как может внучка героев, дочка сына полка так поступить? Мой дед в 7 лет был сыном полка, он прошел всю войну», — признался он.

Ранее мы писали о том, что актриса Яна Поплавская рассказала, как поцеловалась с Александром Олешко.