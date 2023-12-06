Сын Яны Поплавской назвал Инстасамку тварью и объяснил свое негодование

Режиссер и сын актрисы Яны Поплавской Клим назвал певицу Инстасамку «тварью» и «отродьем». Он объяснил негодование по поводу ее творчества и личной позиции.

Комментарий Клима Поплавского приводит издание «Абзац».

«Это тварь, враг номер один, я ненавижу её всеми фибрами своей души», - признался режиссер.

Он назвал «конченым» человека, который утверждает, что «за деньги – да» (название песни Инстасамки – прим. «Страсти»). Поплавский личной столкнулся с творчеством певицы, так как песни принесли дети. Он объяснил дочери, что данная композиция – «ода продажной женщине».

«Но больше моё негодование было, когда я услышал, как мой трёхлетний ребёнок включил эту тварь на «Яндекс Алисе», - сказал Поплавский.

Однажды он увидел в метро женщину, сидящую под плакатом Инстасамки, с такими же губами и провел параллель между обстановкой в обществе в 90-е годы, нулевые и позицией людей.

«У женщины, судя по всему, была тяжёлая жизнь, потому что они определённым образом выглядят, эти женщины двухтысячных, конца девяностых, у которых единственный способ выжить, так как мозгов у них не было…», - сказал собеседник.

Он отметил, что со временем распространились визуальные паттерны, а детям не объяснили: эти люди травмированы. Современным детям тем временем доносят, что это норма – делать пластические операции и так выглядеть.

Ранее сообщалось, что певец Кирилл Леликов продал квартиру ради дуэта с Инстасамкой и продвижения трека, но она не поддержала подопечного. В итоге исполнитель остался без квартиры, денег и славы.