Артист K.KRASH продал квартиру ради дуэта с Инстасамкой и потерял все

Артист K.KRASH, настоящее имя которого Кирилл Леликов, потерял все, доверившись певице Инстасамке. Он продал квартиру в Липецке и вложил деньги в продвижение их совместного трека, но ничего не вышло.

Молодой вокалист уже несколько лет пытается пробиться к славе, но все безуспешно. Он пробовал свои силы в «Песнях на ТНТ», но не смог победить. А потом пошел в шоу «Залетай в тренды». Там ему улыбнулась удача, и одна из самых популярных среди молодежи исполнительниц выбрала его для записи фита. Счастью Кирилла не было предела, и он решил, что Инстасамка сможет сделать его известным на всю страну, ведь она сама заявляла: «Ты знаменит после одного фита with me». Но что-то пошло не так.

По данным StarHit, Леликов, перебравшись в Москву, на всякий случай оставил в Липецке квартиру, чтобы иметь путь отступления. Но дуэт с артисткой заставил его продать недвижимость и поставить все на кон. Вот только совместная песня с Инстасамкой аудитории не зашла. Спустя неделю ее нет ни в одном чарте, а сама певица не поддерживает подопечного. Так что теперь Кирилл и без славы, и без квартиры, и без трех миллионов рублей, которые выручил с продажи.

Ранее певица Лолита Милявская призналась, что попала в топы чартов благодаря Инстасамке.