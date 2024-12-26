Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой

Адвокат Елена Сенина объяснила, почему сын баскетболиста Яниса Тиммы может претендовать на имущество певицы Анны Седоковой. Речь, в частности, идет о недвижимости в Москве, ремонт в которой оплачивал муж.

По словам Сениной, сама певица не может быть наследницей – пара развелась. Наследование возможно, если Янис составил завещание.

Совсем другая ситуация с квартирой певицы, которая была куплена до брака и является личным имуществом Седоковой.

«Однако, если в браке за счет общих средств супругов произведены существенные улучшения, которые значительно увеличили стоимость этого имущества, то квартиру можно признать общей собственностью, выделив Янису долю, пропорциональную сумме его вложений», - сообщила адвокат изданию Woman.ru и отметила, что соответствующие требования наследники вправе заявить.

Это означает, что любое имущество, в которое Янис вложился, может оказаться под угрозой.

Наследниками первой очереди будут супруг, дети и родители. Наследование происходит в равных правах, напомнила Сенина. Следовательно, сын Тиммы и родители спортсмена имеют права в данном случае.

25 декабря певица впервые за долгое врем вышла на связь в соцсетях. Однако артистку раскритиковали за ее слова об умершем экс-муже– еще недавно она говорила, что жила как в аду, теперь же признавалась в вечной любви.