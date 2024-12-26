«Лучше бы молчала»: на Анну Седокову обрушились с критикой после слов о Янисе Тимме

На певицу Анну Седокову обрушили с критикой после слов об умершем баскетболисте и бывшем муже Янисе Тимме. В Сети считают, что артистка «лучше бы молчала».

25 декабря исполнительница впервые после трагедии вышла на связь в соцсетях. Она сообщила, что все еще находится в больнице и не может жить, как раньше.

Седокова призналась, что скорбит по Тимме. Ей хочется верить, что случившееся – «глупая шутка», но певица понимает – больше не увидит экс-супруга.

«И хотя ты покинул нас, я буду любить тебя вечно — на земле и на небе», - говорилось в ее сообщении.

Интернет-пользователи не поверили в искренность Анны. Также они отметили, что Седокова сопроводила пост песней с неоднозначным текстом.

Люди отмечают несоответствие в словах Анны: сначала певица говорила, что жила в аду, а теперь обещает любить вечно.

«Не верю», «Песенку не забыла наложить», «Лучше бы молчала», - писали в комментариях. На них обратила внимание Экспресс газета.

Ранее отец Тиммы ответил, приедет ли Седокова на похороны. Они состоятся 27 декабря в Латвии. Отец спортсмена считает: певица вряд ли настолько смелая, чтобы посетить прощание с бывшим мужем.