Сын Вячеслава Зайцева заявил, что не претендует на многомиллионное наследство отца
Трагические новости о смерти модельера Вячеслава Зайцева шокировали общественность. Поклонники и коллеги скорбят, но многие задаются вопросом, кому достанется наследство мэтра.
Сын знаменитости Егор Зайцев продолжит дело родителя. Наследник рассказал в интервью Пятому каналу, что Дом моды будет работать дальше, ведь все долги закрыты. А сотрудники приняли решение отказаться от зарплаты на ближайший месяц, чтобы эти деньги поступили на счет для оплаты налогов.
«Бился во все двери, чтоб помочь нам с землей. Тем более пандемия была, продаж никаких, потом спецоперация, тканей нет», — пожаловался сын модельера.
Директором Дома моды Егора сделал сам отец. Молодой человек помогал ему разбираться с рабочими делами, долгами, зарплатами и ремонтом. После смерти отца он не собирается закрывать это дело.
«Салон работает, вещи добавляются, папины и мои вещи покупаются. Кому сейчас легко? Это банальная фраза, но главное — в душе Бога иметь. Папа такой был человек», — поделился Зайцев-младший.
После новостей о смерти Вячеслава Михайловича, в Сети начали обсуждать вопрос с наследством звезды. Сын кутюрье заявил, что никогда ни на какое наследство не рассчитывал. А организацией похорон отца занимается на свои средства.
«Два года пандемии. Никаких показов, никаких продаж. Санкции — мы не можем найти ткани. Но все равно что-то шьем. Кланяюсь людям, которые остались и сохранили верность», — подытожил Егор.
Ранее мы писали о том, почему историк моды Васильев выступил против похорон Вячеслава Зайцева в Подмосковье.