Скандал продолжается: Васильев выступил против похорон Вячеслава Зайцева в Подмосковье

Знаменитый на весь мир российский кутюрье скончался 30 апреля от желудочного кровотечения. Последние годы жизни модельер серьезно болел и при этом был совсем брошен родными. Рядом с ним находились помощники, а вот единственный сын Егор даже не связывался с пожилым отцом. Зато наследник объявился, как только стало известно о смерти Вячеслава Михайловича. И, по словам экс-директора Дома моды Зайцева, пока все были погружены в траур, молодой человек отмечал праздник.

Первые дни Егор даже не забирал тело дизайнера из морга и совершенно отказывался общаться с журналистами. Не было известно даже о том, когда пройдет прощание с Зайцевым. Но когда сын кутюрье все-таки вышел на связь, друзья и поклонники погибшего обомлели, так как он решил выбрать для последнего пристанища модельера обычное кладбище в Подмосковье.

С решением наследника не согласились многие, так как считают, что Вячеслав Михайлович должен быть похоронен либо на Новодевичьем кладбище, либо на Троекуровском. Возмущен оказался и историк моды Александр Васильев. Он заявил, что, выбрав Щелково, Егор просто унизил таким образом и отца, и всех представителей модного сообщества России.

«Он – народный художник, академик, единственный в России знаменитый на весь мир кутюрье. Вячеслав Михайлович должен быть похоронен со всеми почестями: он это заслужил как никто другой. Если его похоронят в Щелково, мы еще раз увидим, какое отношение к моде в нашей стране», - сказал Васильев в беседе с mk.ru.

Однако, несмотря на большое количество несогласных, вероятно, что ничего не изменится, и Зайцев все-таки будет похоронен в Подмосковье. Последнее слово в таких делах остается за родственниками. В данном случае за единственным сыном кутюрье. По последней информации, прощание состоится 4 мая в полдень в Троицком соборе города Щелково.

Ранее Егор объяснил, почему решил не хоронить отца на известных кладбищах в столице.