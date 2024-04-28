Сын Вячеслава Зайцева снова попал в больницу из-за проблем с сердцем. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Егор Зайцев является единственным наследником покойного модельера Вячеслава Зайцева. Мужчина рассказал на своей страничке в соцсетях о том, что снова попал в больницу. На этот раз причиной госпитализации стали проблемы с сердцем.

«Что за качели: гемоглобин сам стал 110, а душит тахикардия? Зато утвердили макет Мемориала Отца и запустили процесс изготовления», — рассказал он.

Зайцев-младший поделился фотографией из больничной палаты и сообщил, что находится в отделении ревматологии.

За 2024 год это уже вторая госпитализация сына модельера. В начале года он попал к медикам с подозрением на ковид. Среди симптомов были: температура, кашель и боль в груди. Тогда специалисты диагностировали у мужчины дефицит железа в организме.

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