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Опубликовано 28 апреля 2024, 11:21
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Mash: режиссера-постановщика «Бременских музыкантов» спасли врачи скорой помощи

Mash: режиссера-постановщика «Бременских музыкантов» спасли врачи скорой помощи

© Pixabay

Режиссера-постановщика «Бременских музыкантов» спасли врачи скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инесса Ковалевская — режиссер и сценарист многих советских мультфильмов. Она срежиссировала такие картины, как «Чучело-Мяучело», «Как львенок и черепаха пели песню», «Бременские музыканты», «Приключения кузнечика Кузи».

Как сообщают журналисты, Ковалевская почувствовала себя плохо накануне — домой она вызвала скорую помощь. Прибывшие медики стабилизировали состояние заслуженного деятеля искусств и диагностировали у нее сердечную недостаточность.

Врачи предложили 91-летней Ковалевской лечь на обследование в больницу, но она отказалась.

Ранее мы писали о том, что Ида Галич вышла на связь после новостей о госпитализации матери. По словам блогерши, сейчас с ее мамой все хорошо. Она поблагодарила поклонников за беспокойство.

Источник фото:Pixabay
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Александр Асташкин
Теги:
здоровье
режиссер
скорая