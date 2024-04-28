Mash: режиссера-постановщика «Бременских музыкантов» спасли врачи скорой помощи

Режиссера-постановщика «Бременских музыкантов» спасли врачи скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инесса Ковалевская — режиссер и сценарист многих советских мультфильмов. Она срежиссировала такие картины, как «Чучело-Мяучело», «Как львенок и черепаха пели песню», «Бременские музыканты», «Приключения кузнечика Кузи».

Как сообщают журналисты, Ковалевская почувствовала себя плохо накануне — домой она вызвала скорую помощь. Прибывшие медики стабилизировали состояние заслуженного деятеля искусств и диагностировали у нее сердечную недостаточность.

Врачи предложили 91-летней Ковалевской лечь на обследование в больницу, но она отказалась.

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