Сын Вячеслава Зайцева перед смертью пытался помириться с давними врагами. Об этом сообщает mk.ru.

Друг покойного Егора Зайцева рассказал, что сын модельера накануне смерти пытался помириться с недругами. По словам Вадима Хусаинова, в какой-то момент он предложил свою помощь в установке памятника на могиле Вячеслава Зайцева, однако Егор отказался от помощи.

«Егор сильно изменился в последнее время в лучшую сторону. Он попытался найти общий язык даже с теми людьми, с которыми ранее конфликтовал. У нас при жизни Вячеслава Михайловича были с Егором непростые отношения. Но в последний год они стали лучше», — рассказал он.

Хусаинов вспомнил, что Зайцев-младший пригласил на поминки отца всех, включая тех, с кем он не хотел общаться.

По словам партнера Егора Зайцева, проблемы со здоровьем у сына модельера начались из-за неправильного образа жизни.

Ранее мы писали о том, что Егора Зайцева могут похоронить рядом с отцом на Жегаловском кладбище.