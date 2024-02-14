Сын Вячеслава Зайцева «капризничает» в больнице: что известно о его состоянии

Появилась информация о самочувствии сына модельера Вячеслава Зайцева Егора, который был госпитализирован. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Подробности приводят «Известия» со ссылкой на источник.

По его словам, Зайцев «немного капризничает», он проходит лечение. У мужчины, помимо коронавируса, нашли анемию и почечную недостаточность. Также выяснилось, что последнее вызвано серьезной болезнью печени.

Ранее сообщалось, что Егора Зайцева доставили в больницу с коронавирусом. Но директор модельного агентства Дома моды Зайцева Екатерина Пантелеева опровергла это и назвала другой диагноз, из-за которого сын модельера был госпитализирован. По ее словам, причиной стала анемия. Ему сделали переливание крови. Пантелеева предположила, что жизни Зайцева ничто не угрожает. Она указывала, что анемия развилась вследствие травли, устроенной после смерти отца.

В ноябре мы писали, что модельер Вячеслав Зайцев однажды просил ярославского дизайнера раскрыть секрет рисования на атласе. Подробности читайте здесь.