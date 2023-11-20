Дизайнер Ольга Денисова: Зайцев просил раскрыть секрет рисования на атласе

Модельер Вячеслав Зайцев просил ярославского дизайнера Синотову Марину раскрыть секрет рисования на атласе. Об этом сайту «Страсти» рассказала ее дочь, модельер Ольга Денисова.

«Одна из историй моей мамы связана с коллекцией «Россия моя». Она сейчас находится в музее Ярославского кремля. Вячеслав Михайлович Зайцев просил открыть секрет, как она нарисовала на атласе. Когда пишешь на атласе, краски расползаются, а у нее нет. Мама не раскрыла секрет своему гуру. Зайцев все равно сказал, что «это круто», - поделилась Денисова.

По словам модельера, коллекция ее мамы заняла тогда первое место. Зайцев был среди членов жюри.

«По-моему, это был конкурс Надежды Ламановой (российский модельер и художник по костюмам – прим. «Страсти»). Вячеслав Михайлович всегда сидел там в жюри», - вспомнила Денисова.

Ольга продолжила дело своей мамы – она и сама модельер. Идеи и вдохновение Денисова черпает из моды 1940-1960-х годов.

«Мне очень нравится стиль раннего Christian Dior (французский модельер, основатель модного дома Christian Dior – прим. «Страсти»), он вдохновлялся серединой XIX века, барокко», - сказала Денисова.

Самое главное для нее – «разделение на мужественность и женственность».

«Моя одежда про них: есть ответственность, красивый, статный мужчина и нежная, хрупкая, но в то же время сильная своей красотой и изящностью женщина. Эта одежда в единственном экземпляре и не поддается размерной градации», - рассказала дизайнер.

Подробнее о ее работе с Зайцевым, первой коллекции, а также трендах следующего года читайте в нашем материале.