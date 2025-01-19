Сын Тины Канделаки посмеялся над матерью во время съемок. Об этом стало известно из соцсетей.

Сын Тины Канделаки во время кастинга в новый сериал решил заглянуть в съемочный павильон, где в этот момент снималась программа «Умнее всех». Леонтий застал Канделаки прямо во время работы. Мать уступила сыну место ведущего на несколько минут, чтобы тот понял, насколько непросто работать в кадре.

В этот момент Леонтий начал зачитывать с суфлера текст рекламы. Однако за него речь закончила Канделаки. В ответ на это сын телеведущей пошутил о работе матери.

«Много мозгов читать текст, конечно, не нужно», — посмеялся он.

Напомним, Лео Канделаки участвовал в «Новой Фабрике звезд», однако в какой-то момент он отказался от участие в проекте и покинул шоу.

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