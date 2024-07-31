Сын Светланы Светличной опроверг слухи о проблемах со здоровьем актрисы. Об этом сообщает Kp.ru.

31 июля журналисты сообщили о том, что Светлану Светличную поместили в психиатрическую лечебницу якобы из-за опухоли в мозге. При этом о том, злокачественная ли она, не упоминалось.

О проблемах Светличной со здоровьем журналисты сообщают регулярно с 2017 года — когда впервые стало известно о том, что она наблюдается в ПНД. Ходили слухи о том, что знаменитость лишилась памяти из-за болезни Альцгеймера, отказывалась от приемов пищи и испытывала проблемы с сердцем.

В итоге сыну Светличной, Алексею Ивашову, пришлось опровергнуть слухи об очередном ухудшении ее состояния.

«Это неправда. Возрастные проблемы. Состояние стабильное. И инфаркта не было», — рассказал он журналистам.

Напомним, Светлане Светличной в мае исполнилось 84 года.

Ранее мы писали о том, что невестка Светланы Светличной опровергла информацию о раке у актрисы.