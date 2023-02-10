Сын создателя «Чебурашки» назвал новый фильм «сомнительным» и не захотел иметь с ним ничего общего

На новогодних праздниках в российский прокат вышел новый фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко. Семейная кинокартина собрала в прокате более шести миллиардов, тем самым обогнав «Аватар» Джеймса Кемерона. Обсуждение адаптации продолжается до сих пор. Одни выходят без кинотеатров со слезами и восторгом, а другие, ругаясь и не понимая, на что потратили свои деньги и время. Тем не менее, проект о чудном ушастом зверьке стал настолько популярен, что его даже показали в Госдуме. А также его успех вдохновил многих отечественных режиссеров взяться за классическую детскую советскую литературу.

Мнение о новом «Чебурашке» журналисты захотели услышать и от наследника создателя мультфильма о персонаже. Вот только Роман Качанов обсуждать фильм не захотел. Более того, он назвал его «сомнительным» и заверил, что о нем скоро все забудут.

«Я понимаю, интерес к этим предметам сейчас возник в связи с этим сомнительным «кином», которое сделано по мотивам фильмов папы. Я не хочу участвовать в обсуждениях, даже как-то косвенно с этим связанных. Через полгода это, условно говоря, кинополотно забудут» - заявил Качанов изданию «Фонтанка.ру.».

Напомним, что нового «Чебурашку» посмотрели многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Некоторые даже не смогли сдержать эмоций. Среди них Ангелина Вовк, которая утирала слезы на показе фильма в Госдуме.