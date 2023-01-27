Пришла в Госдуму и разревелась: доведенная до предела 80-летняя Ангелина Вовк не сдержала эмоций

Народная артистка России Ангелина Вовк всегда отличалась яркой эмоциональностью на сцене и вне нее. Однако никто не ожидал, что актриса не сможет сдержать слез и перед депутатами Госдумы.

В минувшую среду Ангелина Михайловна пришла на показ семейной комедии «Чебурашка», организованный в Малом зале Госдумы. Во время просмотра в какой-то момент актриса так расчувствовалась, что не сдержала слез – другие зрители слышали, как тихонько всхлипывала артистка, утирая капли соленой влаги с щек.

Депутат Нина Останина призналась, что фильм растрогал не только Вовк, но и других пришедших на мероприятие. По ее мнению, это связано с тем, что кинокартина раскрывает важные семейные ценности и напоминает многим взрослым людям о беззаботном детстве.

Напомним, что «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в истории российского кинопроката, собрав более пяти миллиардов рублей. Он даже обошел первую часть «Аватара», которая долгое время являлась абсолютным лидером.

К слову, фильм оставил неравнодушными многих звезд отечественного шоу-бизнеса. На днях комедию посмотрела Наташа Королева, которая призналась, что заплакала в кинотеатре.