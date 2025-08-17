«Последний мужчина в моей жизни»: как сложилась судьба вдовы погибшего в 30 лет Сергея Бодрова

Трагическая гибель звезды фильма «Брат» Сергея Бодрова разделила жизнь его семьи на до и после. У актера осталась жена и двое детей. О том, как сейчас живет вдова артиста Светлана Бодрова, рассказывает «Абзац».

Со своей будущей и единственной супругой Сергей Бодров познакомился в 1997 году на Кубе, куда они и другие тележурналисты отправились для освещения фестиваля молодежи и студентов. Пара быстро нашла общий язык, между ними вспыхнули чувства. Светлана Бодрова делилась: «Он потом мне в одном письме написал: „Мы с тобой как два брата-близнеца, которых разлучили 30 лет назад“».

В 1998 году пара сыграла свадьбу, у них родились дочь Ольга и сын Александр. Но никто даже не мог подумать, что семейное счастье продлится недолго. Через две недели после рождения наследника Сергей Бодров отправился на съемки фильма «Связной» в Северную Осетию.

«Я прямо как сейчас вижу: он садится в свой этот любимый „Лендровер Дефендер“ огромный и говорит: „Я из аэропорта сразу к вам“. Это последняя его фраза. А я его провожаю. Знаете, он как прилетел в мою жизнь, как птица, так и улетел», — вспоминала Светлана Бодрова.

20 сентября 2002 года внезапно начался сход ледника Колка в Кармадонском ущелье, под который попал артист вместе со съемочной группой. Все время, пока производились поисковые работы, Светлана Бодрова ездила в Северную Осетию и была уверена, что мужа найдут. Однако спустя два года Сергея Бодрова и его коллег признали без вести пропавшими. Их тела так и не были обнаружены. Звезде «Брата» было всего 30 лет.

После трагедии вдова актера долгое время не могла прийти в себя и больше не устроила свою личную жизнь. Светлана Бодрова уверяет: она никогда не сможет полюбить снова: «В моей жизни Сережа — это последний мужчина, который был, и никого больше не появилось ни мысленно, ни физически, никак».

Женщина в одиночку воспитала дочь и сына и в настоящее время продолжает работать на телевидении. В беседе с «Абзацем» Светлана Бодрова призналась, что ведет закрытый образ жизни и не посещает светские мероприятия.

«У меня все хорошо. Здоровье в порядке. Я совсем не медийный человек, внимания мне не нужно. Стараюсь обычно никуда не ходить и проводить время только с семьей и близкими. Дети уже выросли, но мы постоянно общаемся. Чаще всего дни провожу на работе», — сообщила вдова Сергея Бодрова.

