Сын рыдал навзрыд: семья Елены Яковлевой тяжело переживает утрату малыша

Единственный наследник актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных сообщил, что недавно в их семье произошло страшное горе, с которым ему тяжело справиться. Молодой человек всегда любил животных, но в последнее время он все чаще сталкивается с их смертью, из-за которой чувствует себя опустошенным.

Долгое время у Шальных был четвероногий друг – верный пес, которого он очень сильно любил. Но питомцу пришлось сделать эвтаназию, после которой его хозяин долго не мог отойти. Он горевал по любимцу и даже сделал в память о нем тату. Смерть пса помогли пережить новые пушистые товарищи – Денис взял из приюта четверых котов. Вот только на днях сын Яковлевой сообщил, что один из них умер.

«Недавно мы взяли из приюта четырех котов, создали им максимально комфортные условия. Но один из котиков умер», - заявил Шальных.

Видео с умершим питомцем Денис опубликовал в своих социальных сетях и подписал кратко: «You died». Что переводится как «Ты умер». Причину смерти малыша Шальных не оглашает.

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