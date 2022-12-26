«Нога еще побаливает»: Юрий Антонов обратился за помощью к нетрадиционной медицине

В последнее время поклонники Юрия Антонова обеспокоены его состоянием. Дело в том, что совсем недавно артист перенес серьезную операцию на ноге. По словам мужчины, он до сих пор испытывает боли и не может передвигаться без помощи трости. Журналисты из «КП» побеседовали с певцом и узнали о его состоянии здоровья на данный момент.

Несмотря на неприятные ощущения, Антонов чувствует себя уже лучше. Юрий поделился: совсем недавно он вернулся из Дубая, в котором посетил консультацию китайского знахаря. Специалист посоветовал певцу особенные компрессы из трав. «По поводу болей в ноге знахарь мне объяснил, что это — последствия операции, после реабилитации будет полегче», — сообщил мужчина.

Фанаты Антонова с восторгом отреагировали на эту новость: наконец-то их любимый музыкант идет на поправку!

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