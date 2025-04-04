Сын рэпера Децла выложил фото с возлюбленной, с которой учится в МГУ

На фото наследник звезды предстал со Стефанией рядом со входом в здание, где находится факультет журналистики.

Влюбленные вместе с 2023 года. Девушка Толмацкого на шесть лет старше него. Стефания в 2023 году окончила факультет журналистики МГУ, но продолжила обучение в магистратуре. Влюбленные предпочитают держать в секрете личную жизнь и не отвечают на вопросы подписчиков.

Сын Децла признавался, что выбрал журфак как «подспорье для будущей профессии». Он уточнял, что делом жизни для него по-прежнему остается музыка.

Начинающий музыкант два года назад переехал от матери к бабушке. Наследник рэпера отмечал, что ему так комфортнее жить и ничего «не давит на голову». Мать Децла рассказывала, что с радостью приняла внука и не задавала лишних вопросов о причинах переезда.

Ранее отец Децла назвал внука маленьким негодяем.