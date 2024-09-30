«Мне крайне неприятно»: отец Децла назвал внука маленьким негодяем

Продюсер Александр Толмацкий, отец рэпера Децла, рассказал о непростых отношениях с 19-летним внуком по имени Антоний. По словам дедушки, молодой человек не отличается примерным поведением.

Толмацкий поделился личной историей в шоу «Звезды сошлись». Он заявил, что его попытки «ломиться в закрытую дверь» ни чем не увенчались. Продюсер не захотел делиться деталями и подробностями конфликта, но высказался в адрес внука.

«Он повел себя как маленький негодяй. Не делай добра — не получишь зла. Мне крайне неприятно», — заявил отец покойного рэпера.

Кирилл Толмацкий ушел из жизни 3 февраля 2019 года. Он умер после концерта в Ижевске из-за сердечной недостаточности.

Ранее сын рэпера Децла показал возлюбленную Стефанию, которая старше его на 6 лет. Он опубликовал фотографии с девушкой в социальных сетях.