Сын рэпера Децла показал возлюбленную Стефанию, которая старше него на 6 лет
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19-летний сын рэпера Децла Анатолий Толмацкий опубликовал фото своей возлюбленной Стефании. Девушка на шесть лет старше наследника артиста.
Толмацкий предпочитает не делиться подробностями личной жизни. Известно, что у него отношения с 25-летней журналисткой, которая окончила МГУ в 2023 году. Сейчас в том же университете обучается сам Анатолий.
В личном блоге молодой человек разместил фотографию возлюбленной. На ней она была в очках и смотрела в камеру.
К слову, несмотря на то, что Анатолий пошел по стопам звездного отца, в ВУЗе он выбрал факультет журналистики. Он признавался, что сделал это осознанно. Но делом всей жизни для него по-прежнему остается музыка. Толмацкий развивает свое творчество и старается набирать аудиторию. Сейчас в социальных сетях на него подписано почти 17 тысяч человек.
Поклонники также нередко подмечают, что с возрастом юноша стал все больше похож на Децла. А недавно он и вовсе сделал дреды, как у своего отца.
Ранее отец Децла нелестно высказался о жене рэпера. Он назвал ее наркоманкой, которая хотела «заказать» своего папу.