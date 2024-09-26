Сын рэпера Децла показал возлюбленную Стефанию, которая старше него на 6 лет

К слову, несмотря на то, что Анатолий пошел по стопам звездного отца, в ВУЗе он выбрал факультет журналистики. Он признавался, что сделал это осознанно. Но делом всей жизни для него по-прежнему остается музыка. Толмацкий развивает свое творчество и старается набирать аудиторию. Сейчас в социальных сетях на него подписано почти 17 тысяч человек.

Поклонники также нередко подмечают, что с возрастом юноша стал все больше похож на Децла. А недавно он и вовсе сделал дреды, как у своего отца.

Ранее отец Децла нелестно высказался о жене рэпера. Он назвал ее наркоманкой, которая хотела «заказать» своего папу.