Сын рэпера Децла изменился до неузнаваемости

Рэпер Кирилл Толмацкий, известный публике как Децл, ушел из жизни четыре года назад, когда во время выступления остановилось сердце. Смерть артиста стала ударом не только для поклонников и коллег, но и для родителей, жены Юлии Киселевой и сына Тони.

Дело в том, что отец музыканта Александр Толмацкий начал судиться с вдовой Децла и не признавал внука. Сделав ДНК-тест, мальчик получил право на наследство, однако он ничего не получил. С этого момента в семье начался разлад.

На днях у Тони был выпускной, на который, видимо, он не пригласил родственников. На снимке мальчик стоит с мамой, красуясь в белой рубашке, черных брюках и пиджаке, пишет «7Дней.ru».

Интернет-пользователи пришли в шок из-за внешности сына Децла. Поначалу его было не узнать из-за длинной копны волос и темных очков. Судя по всему, мальчик начал копировать образ известного отца.

Также мы писали, что сын Вячеслава Зайцева больше не претендует на многомиллионное наследство модельера.